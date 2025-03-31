Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

II. Mô tả công việc:

1. Vận hành sản phẩm giao dịch ký quỹ:

• Triển khai hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ theo quy định nội bộ

• Quản lý room, rổ cổ phiếu cho vay và thực hiện các thiết lập trên hệ thống theo phê duyệt nội bộ

• Phối hợp với đơn vị kinh doanh thực hiện các giao dịch liên quan đến giao dịch ký quỹ

• Kiểm soát các giao dịch chuyển khoản chứng khoán, chuyển tiền trên tài khoản ký quỹ

• Thực hiện bán giải chấp tài khoản ký quỹ

• Thực hiện công bố thông tin đối với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trước khi thực hiện xử lý bán tài sản

2. Tham gia phát triển hệ thống

• Tham gia kiểm thử hệ thống liên quan đến công việc phụ trách

• Đưa các yêu cầu phát triển hệ thống

• Xử lý lỗi hệ thống

3. Các công việc khác:

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

• Lập báo cáo ngày, tháng, quý, năm gửi cơ quan quản lý nhà nước