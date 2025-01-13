Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai các công việc chuyên môn bao gồm nhưng không giới hạn trong việc xây dựng bản chào dịch vụ, các hợp đồng đại lý và tư vấn, chuẩn bị các dự thảo hồ sơ, quy trình về pháp lý liên quan tới nội dung tư vấn, chuẩn bị các tài liệu marketing, định giá, bản cáo bạch, bản CBTT… tùy vào thực tế từng dịch vụ cung cấp

- Quản lý tổng thể dự án bao gồm quản lý nhân sự tham gia dự án, xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng, quản lý tổng thể toàn bộ quy trình và chất lượng triển khai dự án, đảm bảo thành công của dự án

- Chăm sóc và tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng hiện tại và networking mở rộng khách hàng tiềm năng

- Phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện cross sale và mở rộng network khách hàng/nhà đầu tư

- Phối hợp với các đối tác trong nước, nước ngoài để cross sale, mở rộng network

- Đề xuất, review việc tham gia các giải thường, các sự kiện và tổ chức các chương trình phát triển mạng lưới và thương hiệu

- Xây dựng mối quan hệ với cơ quan chức năng và phối hợp làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng để tối ưu hóa giải pháp và rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ

- Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình nội bộ, các phần mềm quản lý mới, các dự thảo quy định pháp luật mới

- Tham gia quá trình tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và quản lý đánh giá cho nhân viên

- Đề xuất các ứng viên tiềm năng cho bộ phận