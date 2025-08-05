Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9, Ngõ 389 Trương Địn, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thanh tra giám sát tiêu chuẩn giảng dạy của Giáo viên Tiếng Anh (Đã có bộ tiêu chuẩn công ty xây sẵn)
Lập báo cáo phân tích kết quả thanh tra
Xử lý lỗi các nhân sự sai phạm
Xử lý các công việc khác liên quan theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
IELTS từ 6.5+ trở lên hoặc có các chứng chỉ/ năng lực tương đương
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đánh giá, giao tiếp tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm, hoà nhã
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8tr - 12tr/tháng
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, quà sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, đám hiếu.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương và cấp bậc 3 tháng/lần. Thu nhập 3 vòng: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
Hưởng 12 ngày phép/năm + 4 ngày phép du lịch năm của Công ty,
Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc.
Công ty tài trợ học phí học các khóa Tiếng Anh IELTS, TOEIC, Giao tiếp offline/online thuộc hệ thống các trung tâm: IELTS Mentor, Ecoach Vietnam, Toeic Master,... (Trị giá 12tr/nhân sự)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước.
Được vinh danh, công nhận: Vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm.
Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: "24h hạnh phúc tại Edutalk", tham gia các chương trình nội bộ: sinh nhật tháng/quý, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...
Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.
Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên.
Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
