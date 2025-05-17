Tuyển Giáo viên Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: 54 Tuệ Tĩnh, Thanh Miện, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lên lớp - giảng dạy và hỗ trợ giáo viên nước ngoài
- Chuẩn bị giáo án, theo dõi tình hình học tập của học sinh
- Chăm sóc quá trình học tập của học sinh
- Thực hiện các công việc hành chính liên quan.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp đại học trở lên
-Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc, ngữ pháp và phát âm
- Năng động, hoạt bát, thích học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
- Yêu thích trẻ, sáng tạo
-Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc, ngữ pháp và phát âm
- Năng động, hoạt bát, thích học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
- Yêu thích trẻ, sáng tạo
Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng xứng đáng với năng lực: từ 7-20 triệu + thưởng
- Được đào tạo bài bản
- Được hỗ trợ công cụ làm việc
-Đóng bảo hiểm theo quy định
- Được đào tạo bài bản
- Được hỗ trợ công cụ làm việc
-Đóng bảo hiểm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI