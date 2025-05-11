Tuyển Giáo viên Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Tiểu học quốc tế Alaska, Lô NT1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Công nghệ Thông tin (CNTT) bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho học sinh theo chương trình của nhà trường.
Xây dựng kế hoạch bài giảng, giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với lứa tuổi và trình độ học sinh.
Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả học tập.
Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ CNTT, cuộc thi lập trình hoặc sáng tạo công nghệ.
Phối hợp với các giáo viên bộ môn khác để tích hợp công nghệ vào các môn học.
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn, đào tạo nội bộ và các hoạt động của nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Sư phạm Tin học, hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong môi trường giáo dục là một lợi thế.
Thành thạo tiếng Anh, có khả năng giảng dạy bằng song ngữ (tối thiểu trình độ B2 trở lên).
Có kiến thức và kỹ năng tốt về tin học văn phòng, lập trình cơ bản, thiết kế đồ họa, hoặc các ứng dụng công nghệ trong giáo dục.
Năng động, sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và truyền cảm hứng cho học sinh.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giảng dạy quốc tế (VD: TESOL, CELTA, hoặc các chứng chỉ CNTT quốc tế như ICDL, MOS, v.v.).

Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Chế độ bảo hiểm và các quyền lợi theo quy định của nhà nước và chính sách của nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

