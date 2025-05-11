Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Có thể dạy online.

- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.

- Đối tượng học viên: Người đi làm.

- Số lượng học viên: 1- 6 học viên/ 1 lớp.

- Giáo viên đăng ký nhận lớp theo tuần, chịu trách nhiệm theo sát cho 1 khoá học khoảng 40 -80 giờ của học viên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1982-2000.

- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt ý rõ ràng.

- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.

- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.

- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

- Có máy tính cá nhân, có webcam, có mic, có đường truyền Internet ổn định. Có không gian, địa điểm phù hợp để giảng dạy.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn tuỳ thuộc vào năng lực và thời gian làm việc:

+ Dạy online: 300.000 VNĐ - 600.000 VNĐ/ca 3h dạy.

- Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.

- Môi trường làm việc tự do, tại nhà.

- Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.

- Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin