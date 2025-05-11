Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý học sinh trong lớp học và mọi hoạt động.

Đảm bảo an toàn cho học sinh: Theo dõi thường xuyên sức khỏe của học sinh trong lớp, kịp thời xử lý khi sức khỏe của học sinh không bình thường

Đảm bảo tốt công tác vệ sinh lớp học

Trao đổi với GVCN về những trường hợp bất thường: ốm đau, dị ứng thức ăn,…

Thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn để nắm bắt được tình hình học tập và nề nếp học tập của HS để có hướng giải quyết kịp thời.

Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện cho học sinh

Dạy 02 tiết/ tháng để học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy

Các công việc khác theo phân công của BGH

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề dạy học

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt và làm việc nhóm tốt

Nhanh nhẹn, linh hoạt, nhiệt tình trong công việc.

Yêu trẻ và thích làm công việc liên quan đến học sinh.

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định.

Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm

Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

