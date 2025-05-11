Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
- Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý học sinh trong lớp học và mọi hoạt động.
Đảm bảo an toàn cho học sinh: Theo dõi thường xuyên sức khỏe của học sinh trong lớp, kịp thời xử lý khi sức khỏe của học sinh không bình thường
Đảm bảo tốt công tác vệ sinh lớp học
Trao đổi với GVCN về những trường hợp bất thường: ốm đau, dị ứng thức ăn,…
Thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn để nắm bắt được tình hình học tập và nề nếp học tập của HS để có hướng giải quyết kịp thời.
Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện cho học sinh
Dạy 02 tiết/ tháng để học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy
Các công việc khác theo phân công của BGH
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề dạy học
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt và làm việc nhóm tốt
Nhanh nhẹn, linh hoạt, nhiệt tình trong công việc.
Yêu trẻ và thích làm công việc liên quan đến học sinh.
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định.
Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
