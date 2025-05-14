Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9 ngõ 389 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tutor IELTS online cho học viên đăng ký học lớp gia sư
Giảng dạy các lớp chờ khai giảng (online hoặc offline) tại văn phòng làm việc
Coi thi speaking các kỳ thi giữa khoá, cuối khoá của trung tâm
Động viên khuyến khích, có phương pháp tạo động lực học IELTS cho học viên
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên speaking tốt => IELTS từ 6.5+ ( Không kĩ năng nào dưới 6.0) / Hoặc VSTEP C1
Có laptop cá nhân
Nhiệt tình, năng động, trách nhiệm
Yêu thích lĩnh vực giáo dục
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc duy nhất 1 tháng
Được đóng BHXH theo quy định
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn ngoại ngữ, kỹ năng mềm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp được giảng dạy bởi các chuyên gia
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng IELTS theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp cận với nguồn tài liệu luyện thi TOEIC, IELTS chất lượng
Được đào tạo và định hướng lên vị trí Giáo viên IELTS tại IELTS Mentor với mức thu nhập 20 - 30 triệu/ tháng
Được đào tạo về quy trình làm việc, chăm sóc dịch vụ khách hàng
Thưởng lễ tết, du lịch, tham gia teambuilding, party,...cùng công ty.
Review lương 3-6 tháng/lần
Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc.
Trà, coffee.. luôn sẵn sàng tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
