Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 389 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tutor IELTS online cho học viên đăng ký học lớp gia sư

Giảng dạy các lớp chờ khai giảng (online hoặc offline) tại văn phòng làm việc

Coi thi speaking các kỳ thi giữa khoá, cuối khoá của trung tâm

Động viên khuyến khích, có phương pháp tạo động lực học IELTS cho học viên

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên speaking tốt => IELTS từ 6.5+ ( Không kĩ năng nào dưới 6.0) / Hoặc VSTEP C1

Có laptop cá nhân

Nhiệt tình, năng động, trách nhiệm

Yêu thích lĩnh vực giáo dục

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc duy nhất 1 tháng

Được đóng BHXH theo quy định

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn ngoại ngữ, kỹ năng mềm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp được giảng dạy bởi các chuyên gia

Được đào tạo bài bản về các kỹ năng IELTS theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp cận với nguồn tài liệu luyện thi TOEIC, IELTS chất lượng

Được đào tạo và định hướng lên vị trí Giáo viên IELTS tại IELTS Mentor với mức thu nhập 20 - 30 triệu/ tháng sau khi đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào Giáo viên

Được đào tạo về quy trình làm việc, chăm sóc dịch vụ khách hàng

Thưởng lễ tết, du lịch, tham gia teambuilding, party,...cùng công ty.

Review lương 3-6 tháng/lần

Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc.

Trà, coffee.. luôn sẵn sàng tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin