Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

The Dewey Schools tuyển dụng vị trí Giáo viên Hóa THCS - THPT (Thỉnh giảng, dạy theo tiết) với trách nhiệm chính như sau:

– Chuẩn bị Kế hoạch dạy học chi tiết, cập nhật lịch báo giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học và thực hiện giờ dạy tuân thủ “Quy định thực hiện giờ dạy”.

– Tổ chức dạy học theo đúng đặc trưng bộ môn và theo đúng phương pháp của nhà trường.

– Thực hiện chấm chữa bài thường xuyên cho học sinh

– Phát triển nguồn tài liệu dạy học và xây dựng môi trường học tập lôi cuốn để khuyến khích học sinh học tham gia.

– Đảm bảo bản thân và học sinh trình bày sản phẩm học sạch đẹp, gọn gàng, khoa học.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học và các công cụ kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ công tác giảng dạy như Laptop, máy chiếu, màn chiếu.

– Là người hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng các phần mềm học bổ trợ để học sinh biết cách học và làm bài tập trực tuyến (nếu có), nắm bắt thông tin nhà trường qua các phần mềm, công cụ trực tuyến.

– Nắm bắt tâm lý, hiểu rõ năng lực, nhu cầu & thành tích trước đây của học sinh và văn hóa của nhà trường để điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của học sinh.

– Hỗ trợ những học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt, bao gồm cả học sinh năng khiếu và tài năng, từ đó có những chương trình bổ trợ tùy theo năng lực của các em.

– Cập nhật điểm số của học sinh vào phần mềm của nhà trường theo yêu cầu.

– Chịu trách nhiệm trước Phụ huynh, nhà trường về chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

1.2 Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh

– Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động học tập của học sinh.

– Đưa ra các kỳ vọng & tiêu chí đánh giá học sinh.

– Theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua các kỳ học và cả năm học

– Phối hợp triển khai các cuộc diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp như lệnh sơ tán & cố thủ trong trường hợp có hỏa hoạn, động đất hoặc có kẻ xấu xâm nhập.

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động rèn nền nếp kỷ luật cho học sinh.

– Tạo ra các kênh kết nối để học sinh có thể đóng góp cho trường về việc học tập và hạnh phúc trong học đường của học sinh.

– Tạo môi trường tích cực cho học sinh trong các giờ học & ngoại khóa.

– Khuyến khích, lắng nghe các quan điểm của học sinh.

– Hướng dẫn học sinh phải biết tự giác học tập để lĩnh hội kiến thức.

– Thông tin tới phụ huynh về tình hình học tập và sự tiến bộ của học sinh.

– Giải quyết thông tin/ khiếu nại từ Phụ huynh theo đúng Quy trình.

– Liên lạc kịp thời với Phụ huynh khi có sự việc xảy ra liên quan đến học sinh.

4. Các nhiệm vụ khác

– Là đại sứ của Dewey, góp phần lan tỏa hình ảnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường tới những người xung quanh.

– Tuân thủ các chính sách/ quy trình/ hướng dẫn của công ty và nhà trường

– Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty.

– Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em theo Quy định và Quy trình của nhà trường