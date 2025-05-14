Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI - TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHIẾU LOUIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 171 Hoàng Ngân kéo dài, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện kế hoạch giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo nhiệm vụ được phân công từ BGH.

Chuẩn bị giáo án, giáo cụ, học liệu phục vụ công tác giảng dạy được phân công trong lớp.

Đánh giá học sinh trong lớp theo tiêu chí của trường và Ngành GD.

Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Nhà trường hoặc các cơ quan tổ nhà nước tổ chức.

Phối hợp, trợ giúp khi có yêu cầu của tổ trưởng/khối trưởng hoặc Ban giám hiệu.

Tham gia các buổi họp phụ huynh, các sự kiện, hoạt động ngoại khóa, dã ngoại…theo quy định của Nhà trường.

Báo cáo cho Khối trưởng hoặc Ban giám hiệu theo nhiệm vụ được phân công.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành,

- Giao tiếp nhẹ nhàng,

- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc, tâm huyết với nghề,

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 tới Thứ 6 (+ 1 ngày thứ 7/ tháng).

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI - TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHIẾU LOUIS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Đánh giá tăng lương hàng năm.

Nhân viên chính thức ngoài việc được tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng kỳ còn đặc biệt được hưởng gói Bảo hiểm PVI với mức đền bù hỗ trợ rủi ro lên tới 100.000.000 vnd.

Được hưởng tháng lương 13.

Có chế độ miễn giảm học phí cho con CBNV từ 50%-100%

Được tham dự các khoá học nâng cao bản thân từ các chuyên gia uy tín trong ngành.

Được khám sức khỏe định kỳ ở các bệnh viên lớn, uy tín.

Được tham quan nghỉ mát hàng năm theo chế độ.

Hỗ trợ 100% chi phí ăn trưa tại trường.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, không gian xanh đẹp nhất Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI - TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHIẾU LOUIS

