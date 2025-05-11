Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Hệ thống giáo dục Edufit
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình.
Tập đoàn Giáo dục Edufit – The Dewey Schools tuyển dụng vị trí Giáo viên Giáo dục thể chất Part-time với trách nhiệm chính như sau:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thiết kế, phát triển và điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu và mục tiêu giáo dục.
Lập kế hoạch giảng dạy chi tiết theo từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với khung chương trình đã có sẵn.
Giảng dạy, quản lý lớp học và đảm bảo môi trường học tập an toàn, tích cực.
Đánh giá kết quả học tập, lập báo cáo định kỳ và hỗ trợ phát triển kỹ năng sống cho học sinh.
Tham gia họp chuyên môn, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh trong phát triển chương trình giảng dạy.
Quản lý tài nguyên giảng dạy, hỗ trợ tổ chức ngoại khóa và sự kiện liên quan đến giáo dục thể chất.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm thể chất, Sư phạm Thể dục Thể thao,…
Trình độ chuyên môn:
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy môn thể chất tại các trường Tư thục, trường PTLC. Có kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh đa dạng lứa tuổi: Tiểu học -> THPT. Chuyên môn mạnh về bóng rổ.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng: Làm việc độc lập và nhóm tốt, kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng:
Phẩm chất: Yêu thương trẻ em, trung thực, nhiệt huyết.
Phẩm chất:

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp trẻ trung và năng động
Thu nhập cạnh tranh
Ăn trưa miễn phí tại trường.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 (07:30- 16:30)
Địa điểm làm việc: The Dewey Schools Cầu Giấy, 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H3-LC Khu đô thị Tây hồ tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

