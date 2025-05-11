Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình.

Tập đoàn Giáo dục Edufit – The Dewey Schools tuyển dụng vị trí Giáo viên Giáo dục thể chất Part-time với trách nhiệm chính như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thiết kế, phát triển và điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu và mục tiêu giáo dục.

Lập kế hoạch giảng dạy chi tiết theo từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với khung chương trình đã có sẵn.

Giảng dạy, quản lý lớp học và đảm bảo môi trường học tập an toàn, tích cực.

Đánh giá kết quả học tập, lập báo cáo định kỳ và hỗ trợ phát triển kỹ năng sống cho học sinh.

Tham gia họp chuyên môn, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh trong phát triển chương trình giảng dạy.

Quản lý tài nguyên giảng dạy, hỗ trợ tổ chức ngoại khóa và sự kiện liên quan đến giáo dục thể chất.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm thể chất, Sư phạm Thể dục Thể thao,…

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy môn thể chất tại các trường Tư thục, trường PTLC. Có kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh đa dạng lứa tuổi: Tiểu học -> THPT. Chuyên môn mạnh về bóng rổ.

Kỹ năng: Làm việc độc lập và nhóm tốt, kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Phẩm chất: Yêu thương trẻ em, trung thực, nhiệt huyết.

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp trẻ trung và năng động

Thu nhập cạnh tranh

Ăn trưa miễn phí tại trường.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 (07:30- 16:30)

Địa điểm làm việc: The Dewey Schools Cầu Giấy, 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

