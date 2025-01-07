Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Long Biên, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lên kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên.

Thực hiện giảng dạy âm nhạc cho học viên, hướng dẫn học viên thực hành và rèn luyện kỹ năng.

Đánh giá năng lực, tiến độ học tập của học viên và đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động âm nhạc.

Cập nhật kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/trung tâm, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Quản lý lớp học, đảm bảo kỷ luật và an toàn cho học viên trong quá trình học tập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Âm nhạc.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc.

Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết âm nhạc và kỹ năng thực hành.

Có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng một cách hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ tốt với học viên và phụ huynh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhiệt tình, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ giảng dạy (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của trường/trung tâm.

Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN

