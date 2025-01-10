Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33, Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp giảng dạy môn Vật Lý khối THPT theo phân công: từ lớp 10 đến lớp 12, Luyện thi Đại học và Luyện thi Đánh giá năng lực,...

- Biên soạn học liệu, tài liệu và kế hoạch giảng dạy

- Tham vấn về chuyên môn giảng dạy, tham gia kiểm tra đầu vào và đầu ra cho học viên

- Tuân thủ, thực hiện đúng quy định của công ty và đảm bảo chất lượng đầu ra theo mục tiêu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn vững, ít nhất 1 đến 2 năm kinh nghiệm đứng lớp môn Lý đối với lớp từ 5 học sinh

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành sư phạm Vật Lý hoặc các ngành liên quan đến Vật Lý

Có máy tính cá nhân phục vụ việc giảng dạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo % doanh thu lớp phụ trách hoặc theo từng buổi học

- Thưởng tháng thứ 13, tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước nếu có

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin