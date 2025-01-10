Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
- Hà Nội: Số 33, Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tiếp giảng dạy môn Vật Lý khối THPT theo phân công: từ lớp 10 đến lớp 12, Luyện thi Đại học và Luyện thi Đánh giá năng lực,...
- Biên soạn học liệu, tài liệu và kế hoạch giảng dạy
- Tham vấn về chuyên môn giảng dạy, tham gia kiểm tra đầu vào và đầu ra cho học viên
- Tuân thủ, thực hiện đúng quy định của công ty và đảm bảo chất lượng đầu ra theo mục tiêu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành sư phạm Vật Lý hoặc các ngành liên quan đến Vật Lý
Có máy tính cá nhân phục vụ việc giảng dạy
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng thứ 13, tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước nếu có
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI