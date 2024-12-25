Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Amslink Liễu Giai - Số 30 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình ...và 3 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Thực hiện công tác giảng dạy (theo giáo trình của Amslink), quản lý lớp học theo sự phân công;

- Nắm vững nội dung giảng dạy và phương pháp giảng dạy;

- Hoàn thành lesson plan và chuẩn bị đầy đủ cho việc giảng dạy;

- Thực hiện trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh;

- Thực hiện hoạt động kiểm tra định kỳ cho học sinh; gửi định kỳ kết quả học tập của học sinh tới phụ huynh/học sinh theo quy định của Công ty;

- Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các phản hồi trực tiếp của phụ huynh/ học sinh về công tác giảng dạy.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân Đại học (hoặc cao hơn) chuyên ngành Tiếng Anh/Sư phạm Tiếng Anh/Ngôn ngữ Anh;

- Có đam mê với công việc giảng dạy và mong muốn được phát triển trong lĩnh vực giáo dục;

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngữ pháp Tiếng Anh cho trẻ em từ 7– 15 tuổi;

Ưu tiên ứng viên:

- IELTS từ 6.5 trở lên;

- Có chứng chỉ quốc tế như TEFL/TESOL/CELTA...;

- Có kinh nghiệm làm việc/học tập tại nước ngoài về giảng dạy Tiếng Anh;

- Có kinh nghiệm luyện thi chuyên chọn, Olympic;

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực. (từ 300 - 500k++/Buổi dạy);

- Được làm việc và trau dồi nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ Giáo viên có bề dày kinh nghiệm tại Hà Nội, cũng như các giáo viên bản ngữ từ Anh, Mỹ, Úc, Canada, v.v... với kinh nghiệm giảng dạy trên toàn thế giới;

- Môi trường làm việc trọng dụng tài năng trẻ, khuyến khích những đột phá và sáng tạo trong công tác giảng dạy và nắm bắt tâm lý học sinh;

- Thỏa sức trải nghiệm và phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trong môi trường công việc đa dạng, mục tiêu cụ thể, công việc rõ ràng;

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, sinh nhật theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

