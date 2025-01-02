Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU
- Hà Nội: 34 đường Cựu Chiến Binh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội., Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
- Dạy tiếng Đức cho học viên đám đứng trình độ B1
- Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học, kỹ năng luyện thi và mang văn hóa nước Đức đến với học viên
- Đánh giá chất lượng học tập và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với năng lực của từng học viên.
- Phối hợp và báo cáo định kỳ với ban lãnh đạo
- Tham gia đóng góp xây dụng và phát triển giáo án giảng dạy, theo dõi và ôn thi cho học viên theo trình độ..
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
- Nhiệt tình, kiên nhẫn và có khả năng truyền đạt tốt
- Có trách nhiệm và có tinh thần làm việc cao
- Hiểu biết về văn hóa Đức, ưu tiên những ứng viên đã từng học tập tại Đức
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
