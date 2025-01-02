Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 đường Cựu Chiến Binh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội., Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Dạy tiếng Đức cho học viên đám đứng trình độ B1
-
- Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học, kỹ năng luyện thi và mang văn hóa nước Đức đến với học viên
- Đánh giá chất lượng học tập và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với năng lực của từng học viên.
- Phối hợp và báo cáo định kỳ với ban lãnh đạo
- Tham gia đóng góp xây dụng và phát triển giáo án giảng dạy, theo dõi và ôn thi cho học viên theo trình độ..

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên ngành tiếng Đức, sử dụng tiếng Đức thành thạo
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
- Nhiệt tình, kiên nhẫn và có khả năng truyền đạt tốt
- Có trách nhiệm và có tinh thần làm việc cao
- Hiểu biết về văn hóa Đức, ưu tiên những ứng viên đã từng học tập tại Đức

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, các chế độ phúc lợi khác
- Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 34 đường Cựu Chiến Binh, Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

