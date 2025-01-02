Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 đường Cựu Chiến Binh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội., Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Dạy tiếng Đức cho học viên đám đứng trình độ B1

- Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học, kỹ năng luyện thi và mang văn hóa nước Đức đến với học viên

- Đánh giá chất lượng học tập và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với năng lực của từng học viên.

- Phối hợp và báo cáo định kỳ với ban lãnh đạo

- Tham gia đóng góp xây dụng và phát triển giáo án giảng dạy, theo dõi và ôn thi cho học viên theo trình độ..

Yêu Cầu Công Việc

- Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên ngành tiếng Đức, sử dụng tiếng Đức thành thạo

- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức

- Nhiệt tình, kiên nhẫn và có khả năng truyền đạt tốt

- Có trách nhiệm và có tinh thần làm việc cao

- Hiểu biết về văn hóa Đức, ưu tiên những ứng viên đã từng học tập tại Đức

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, các chế độ phúc lợi khác

- Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt tình

