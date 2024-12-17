Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÁ PHONG XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136, Thủy Nguyên, West Bay, Ecopark, Văn Giang, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chịu trách nhiệm đón và trả trẻ hàng ngày khi phụ huynh đưa, đón trẻ

Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch học và chương trình chủ đạo của trường

Chăm sóc, nuôi dạy trẻ theo chương trình, tiêu chuẩn dịch vụ của trường, bảo đảm sự an toàn, phát triển thể chất và trí tuệ cho trẻ.

Tham gia xây dựng chương trình và kiểm soát chất lượng dạy tại trường.

Giữ mối liên lạc thường xuyên với phụ huynh học sinh để cập nhật tình hình học tập của các con. Nhiệm vụ chung

Trao đổi tình hình học tập chia sẻ về các hoạt động về sự nhận thức của trẻ, tính cách của con trong từng giai đoạn tới phụ huynh. Cùng hợp tác với phụ huynh vào nhiệm vụ giảng dạy trẻ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành sư phạm mầm non.

Soạn được giáo án và dạy theo chương trình Giáo Dục Mầm Non.

Yêu nghề, yêu trẻ, có tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tính thần cầu tiến, sẵn sàng đổi mới phương pháp giáo dục

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm dạy các phương pháp giáo dục sớm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÁ PHONG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường sư phạm chuyên nghiệp, năng động.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Nâng cao kiến thức và cách tiếp cận, tìm hiểu them về tâm lý trẻ và các kiến thức chuyên môn khác hỗ trợ để trở thành giáo viên chuyên nghiệp.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÁ PHONG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin