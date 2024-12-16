Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Điều phối, quản lý và hỗ trợ Giáo viên

Tiếp nhận các giáo viên, trợ giảng mới, trực tiếp đào tạo hoặc phân công đào tạo nhân sự mới

Lên lịch và phân công công việc giảng dạy cho giáo viên. Đảm bảo số lượng ca dạy tối thiểu và tối đa đối với mỗi giáo viên phù hợp với trình độ, năng lực.

Điều phối lịch test đầu vào phù hợp với lịch đã đăng ký của trợ giảng/giáo viên

Đảm bảo giáo viên hoàn thành các tác vụ trong quá trình giảng dạy (nhận xét, điểm danh, giao bài tập,...)

Giám sát và hỗ trợ các Giáo viên trong việc quan sát, theo dõi và báo cáo tiến trình giảng dạy tại cơ sở phụ trách, đảm bảo chi tiết, đầy đủ và chính xác.

Hỗ trợ giáo viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy

Tiếp nhận kết quả đánh giá, nhận xét, lên kế hoạch training các kỹ năng cần thiết hoặc nâng cao với đội ngũ Giáo viên quản lý trực tiếp

Quản lý tình hình học tập của học sinh (quản lý quá trình học tập và điểm số tại trung tâm,...)

Xử lý các phản hồi từ học sinh và phụ huynh liên quan đến giáo viên.

2. Phối hợp công tác

Phối hợp với bộ phận kinh doanh, xác nhận thông tin học sinh, xếp lớp và Giáo viên phù hợp trình độ, lựa chọn giáo trình chính

Phối hợp với Chuyên viên quản lý chất lượng và Bộ phận CSKH để đánh giá, thảo luận và đưa ra các giải pháp cải tiến chất lượng giảng dạy

Phối hợp tìm kiếm, sàng lọc ứng viên phù hợp theo nguồn hồ sơ từ bộ phận tuyển dụng cung cấp, tham gia phỏng vấn và đề xuất phương án tuyển dụng các vị trí trong phạm vi phụ trách.

Hỗ trợ bộ phận Marketing điều chỉnh lịch trình và phân công giáo viên hỗ trợ sự kiện, hỗ trợ setup hình ảnh,...

3. Quản lý Báo Cáo

Thu thập và phân tích báo cáo hàng tuần/tháng từ giáo viên và các Trưởng nhóm giáo viên.

Đảm bảo giáo viên hoàn thành báo cáo đúng hạn và chính xác.

Tổng hợp báo cáo số liệu và đề xuất cải tiến, xử lý nếu có

Nam/nữ từ 27 đến 40 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm Tiếng Anh.

Có kiến thức cũng như năng lực Tiếng Anh tốt, trình độ Tiếng Anh tương đương đạt Toeic 900+ hoặc Ielts 7.0+ (Writing 6.5 trở lên) hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trực tiếp giảng dạy và có kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo ở vị trí tương đương tại các trung tâm tiếng Anh.

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai hiệu quả

Kỹ năng quản lý đội nhóm và giám sát

Khả năng điều chỉnh và ứng biến linh hoạt

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng phân tích và tổng hợp

Kỹ năng đánh giá và cải tiến quy trình

Kỹ năng giao tiếp và hợp tác với các bộ phận

Chịu được áp lực trong công việc, năng động nhiệt tình, có trách nhiệm cao

Cẩn thận, chính xác, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến

Thu nhập: tuỳ theo năng lực thoả thuận khi phỏng vấn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm,…

Tham gia các hoạt động, sự kiện: team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật…

