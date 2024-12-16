Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE
- Hà Nội: S209, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội., Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Thực hiện giảng dạy môn Ngữ văn lứa tuổi từ mầm non đến cấp 3 theo chương trình.
Hỗ trợ soạn giáo án, bài giảng, phiếu bài tập, đề kiểm tra Ngữ văn các khối lớp Tiểu học, THCS, THPT
Giảng dạy môn Ngữ văn cho sinh theo kế hoạch, ca dạy được phân công
Nhận xét, đánh giá học sinh sau mỗi buổi dạy và đánh giá định kỳ theo kế hoạch của bộ môn
Tham gia các buổi đào tạo định kỳ nâng cao kỹ năng sư phạm
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống học liệu trên trang của công ty
Thực hiện các công việc khác liên quan (nếu có) theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 6 tháng kinh nghiệm thực tế
Kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm
Có sự sáng tạo, tư duy tốt
Thành thạo các phần mềm, ứng dụng và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy
Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần ham học hỏi và chịu được áp lực cao.
Trung thực trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm y tế & xã hội (sau khi hết thử việc 02 tháng)
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm, hoặc theo hiệu quả công việc
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các thưởng khác theo quy định.
Du lịch cùng công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển bản thân.
Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
