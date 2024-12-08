Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vân Đình, Ứng Hoà, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch bài giảng và chuẩn bị giáo án chi tiết, phù hợp với từng đối tượng học viên.

Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng giảng dạy và đạt hiệu quả cao.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, tích hợp công nghệ thông tin để tạo hứng thú cho học viên.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra những phản hồi kịp thời và hiệu quả.

Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới, tham gia các hoạt động chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn.

Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn học tập cá nhân.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, dễ nghe.

Có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả, tạo hứng thú cho học viên.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt tình với công việc.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.