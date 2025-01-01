Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Đà Nẵng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Trực tiếp giảng dạy các chương trình luyện thi IELTS Classroom/Online trình độ từ cơ bản đến 7.5 IELTS tại ZIM hoặc các đối tác

Trực tiếp hỗ trợ giải đáp kiến thức của học viên trong khoá học, chấm bài và đánh giá chi tiết bài tập của học viên theo tiêu chuẩn của ZIM

Đánh giá và báo cáo chi tiết tình hình học tập của từng học viên trên hệ thống

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển các phương pháp và hệ thống kiến thức chuyên môn (có chế độ riêng, áp dụng cho GV full time)

Chấm thi thử và đánh giá chi tiết bài làm của thí sinh (có chế độ riêng, áp dụng cho GV full time)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê, yêu thích với công việc giảng dạy và nghiên cứu học thuật. Ưu tiên những bạn định hướng sư phạm chuyên nghiệp

Ứng viên đã từng có các nghiên cứu học thuật là một lợi thế (hãy thể hiện rõ trong CV)

Chứng chỉ IELTS 7.5 trở lên

Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng anh hoặc đào tạo IELTS từ 6 tháng trở lên là lợi thế

Thời gian làm việc được đăng ký theo lịch cá nhân tối thiểu 4 ca tối/tuần (các ca thông thường từ 18h30-20h30; 19h-21h; 14h-16h; 16h-18h; 9h30-11h hoặc giờ khác)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập giảng dạy lương theo giờ từ 200,000 - 500,000 VNĐ/ giờ (deal theo năng lực)

Đối với Giáo viên SAT, lương giảng dạy từ 400,000 - 1,000,000 VNĐ/Giờ theo năng lực.

Thử việc mức 90% so với rate chính thức.

Tổng thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VND (part time)/ 20.000.000 - 40.000.000 VND (full time)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có không gian phát triển sâu và rộng

Được làm việc với các IELTS Master 8.5, được đào tạo kỹ năng sư phạm và kỹ năng IELTS bài bản

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp theo năng lực cá nhân, khuyến khích tư duy mở và sáng tạo

Phúc lợi đầy đủ: chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết, phép năm, du lịch, nghỉ ốm, thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR

