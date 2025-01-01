Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Đà Nẵng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Trực tiếp giảng dạy các chương trình luyện thi IELTS Classroom/Online trình độ từ cơ bản đến 7.5 IELTS tại ZIM hoặc các đối tác
Trực tiếp hỗ trợ giải đáp kiến thức của học viên trong khoá học, chấm bài và đánh giá chi tiết bài tập của học viên theo tiêu chuẩn của ZIM
Đánh giá và báo cáo chi tiết tình hình học tập của từng học viên trên hệ thống
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển các phương pháp và hệ thống kiến thức chuyên môn (có chế độ riêng, áp dụng cho GV full time)
Chấm thi thử và đánh giá chi tiết bài làm của thí sinh (có chế độ riêng, áp dụng cho GV full time)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê, yêu thích với công việc giảng dạy và nghiên cứu học thuật. Ưu tiên những bạn định hướng sư phạm chuyên nghiệp
Ứng viên đã từng có các nghiên cứu học thuật là một lợi thế (hãy thể hiện rõ trong CV)
Chứng chỉ IELTS 7.5 trở lên
Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng anh hoặc đào tạo IELTS từ 6 tháng trở lên là lợi thế
Thời gian làm việc được đăng ký theo lịch cá nhân tối thiểu 4 ca tối/tuần (các ca thông thường từ 18h30-20h30; 19h-21h; 14h-16h; 16h-18h; 9h30-11h hoặc giờ khác)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập giảng dạy lương theo giờ từ 200,000 - 500,000 VNĐ/ giờ (deal theo năng lực)
200,000 - 500,000 VNĐ/ giờ (deal theo năng lực)
Đối với Giáo viên SAT, lương giảng dạy từ 400,000 - 1,000,000 VNĐ/Giờ theo năng lực.
Thử việc mức 90% so với rate chính thức.
Tổng thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VND (part time)/ 20.000.000 - 40.000.000 VND (full time)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có không gian phát triển sâu và rộng
Được làm việc với các IELTS Master 8.5, được đào tạo kỹ năng sư phạm và kỹ năng IELTS bài bản
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp theo năng lực cá nhân, khuyến khích tư duy mở và sáng tạo
Phúc lợi đầy đủ: chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết, phép năm, du lịch, nghỉ ốm, thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 65 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

