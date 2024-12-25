Tuyển Giáo viên Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: S81 Trần Thị Nghỉ, khu dân cư Cityland Center Hills, phường 7, Gò Vấp, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giảng dạy tiếng Đức từ trình độ A1 -B1 theo chương trình chuẩn của WBS

Đánh giá và phản hồi cho học viên để phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập

Tham gia các hoạt động kiểm soát chất lượng và bồi dưỡng phát triển chuyên môn giảng dạy và kiến thức tiếng Đức

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Thành thạo tiếng Đức, phát âm chuẩn

Có chứng chỉ C1 hoặc chứng chỉ khác tương đương

Kỹ năng đứng lớp tốt, đã có kinh nghiệm giảng dạy

Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên

Có thể đi làm luôn

Tại Công ty TNHH WBS Training Thì Được Hưởng Những Gì

Part-time: 400.000 - 800.000 VNĐ/buổi.

Nhiều khoản thưởng thêm ngoài lương đi dạy (thưởng cho giáo viên lớp có thành tích cao, thưởng cho đóng góp vào các chương trình ngoại khóa,...)

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ hàng tháng với các giảng viên hàng đầu Việt Nam về phương pháp giảng dạy, phát triển kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc công bằng, cầu tiến; đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt tình

Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, teambuilding, sinh nhật,...

- Thời gian làm việc

Giáo viên Fulltime : 08h30 – 17h30 Từ thứ Hai – thứ Sáu, nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00 (sáng thứ 7 có thể home office tại nhà theo phân công của quản lý).

Giáo viên Part-time: Linh hoạt chọn ca dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WBS Training

