Tuyển Giáo viên Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH WBS Training
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: S81 Trần Thị Nghỉ, khu dân cư Cityland Center Hills, phường 7, Gò Vấp, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giảng dạy tiếng Đức từ trình độ A1 -B1 theo chương trình chuẩn của WBS
Đánh giá và phản hồi cho học viên để phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập
Tham gia các hoạt động kiểm soát chất lượng và bồi dưỡng phát triển chuyên môn giảng dạy và kiến thức tiếng Đức
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Thành thạo tiếng Đức, phát âm chuẩn
Có chứng chỉ C1 hoặc chứng chỉ khác tương đương
Kỹ năng đứng lớp tốt, đã có kinh nghiệm giảng dạy
Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên
Có thể đi làm luôn
Thành thạo tiếng Đức, phát âm chuẩn
Có chứng chỉ C1 hoặc chứng chỉ khác tương đương
Kỹ năng đứng lớp tốt, đã có kinh nghiệm giảng dạy
Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên
Có thể đi làm luôn
Tại Công ty TNHH WBS Training Thì Được Hưởng Những Gì
Part-time: 400.000 - 800.000 VNĐ/buổi.
Nhiều khoản thưởng thêm ngoài lương đi dạy (thưởng cho giáo viên lớp có thành tích cao, thưởng cho đóng góp vào các chương trình ngoại khóa,...)
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ hàng tháng với các giảng viên hàng đầu Việt Nam về phương pháp giảng dạy, phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc công bằng, cầu tiến; đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt tình
Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, teambuilding, sinh nhật,...
- Thời gian làm việc
Giáo viên Fulltime : 08h30 – 17h30 Từ thứ Hai – thứ Sáu, nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00 (sáng thứ 7 có thể home office tại nhà theo phân công của quản lý).
Giáo viên Part-time: Linh hoạt chọn ca dạy.
Nhiều khoản thưởng thêm ngoài lương đi dạy (thưởng cho giáo viên lớp có thành tích cao, thưởng cho đóng góp vào các chương trình ngoại khóa,...)
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ hàng tháng với các giảng viên hàng đầu Việt Nam về phương pháp giảng dạy, phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc công bằng, cầu tiến; đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt tình
Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, teambuilding, sinh nhật,...
- Thời gian làm việc
Giáo viên Fulltime : 08h30 – 17h30 Từ thứ Hai – thứ Sáu, nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00 (sáng thứ 7 có thể home office tại nhà theo phân công của quản lý).
Giáo viên Part-time: Linh hoạt chọn ca dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WBS Training
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI