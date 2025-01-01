Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Mễ Trì Hạ – P.Mễ Trì – Q.Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Giảng dạy các bộ môn theo phân công (không bao gồm môn năng khiếu và môn tiếng Anh);
– Thực hiện công tác chủ nhiệm;
– Hoàn thành hồ sơ sổ sách theo Quy định;
– Phát hiện, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Quy định;
– Tham gia các hoạt động chung của Trường;
– Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học (ưu tiên các trường: Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội 2, Đại học Thủ Đô)
Yêu cầu khác:
– Yêu thích công việc liên quan đến giáo dục;
– Sức khỏe tốt;
– Chủ động trong công việc, có tinh thần trung thực, trách nhiệm cao;
– Có phương pháp giáo dục tích cực, tư cách kỷ luật tốt;
– Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài với Trường;
– Phát âm chuẩn, thành thạo tin học văn phòng;
– Giao tiếp tiếng Anh, có kinh nghiệm làm việc tại các Trường song ngữ/ quốc tế là 1 lợi thế.

Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP Thì Được Hưởng Những Gì

– Chế độ lương, thưởng cao xứng đáng với năng lực;
– Làm việc trong môi trường sư phạm công bằng tôn trọng và chuyên nghiệp;
– Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ của nhà nước theo quy định của pháp luật;
– Hưởng các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật;
– Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị mễ trì hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

