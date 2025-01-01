Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP
- Hà Nội: KĐT Mễ Trì Hạ – P.Mễ Trì – Q.Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
– Giảng dạy các bộ môn theo phân công (không bao gồm môn năng khiếu và môn tiếng Anh);
– Thực hiện công tác chủ nhiệm;
– Hoàn thành hồ sơ sổ sách theo Quy định;
– Phát hiện, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Quy định;
– Tham gia các hoạt động chung của Trường;
– Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học (ưu tiên các trường: Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội 2, Đại học Thủ Đô)
Yêu cầu khác:
– Yêu thích công việc liên quan đến giáo dục;
– Sức khỏe tốt;
– Chủ động trong công việc, có tinh thần trung thực, trách nhiệm cao;
– Có phương pháp giáo dục tích cực, tư cách kỷ luật tốt;
– Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài với Trường;
– Phát âm chuẩn, thành thạo tin học văn phòng;
– Giao tiếp tiếng Anh, có kinh nghiệm làm việc tại các Trường song ngữ/ quốc tế là 1 lợi thế.
Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP Thì Được Hưởng Những Gì
– Làm việc trong môi trường sư phạm công bằng tôn trọng và chuyên nghiệp;
– Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ của nhà nước theo quy định của pháp luật;
– Hưởng các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật;
– Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔ-MÔ-NÔ-XỐP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
