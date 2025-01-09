Tuyển Giáo viên MindX Technology School làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Giáo viên MindX Technology School làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

MindX Technology School
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
MindX Technology School

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại MindX Technology School

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SC 24 KĐT chức năng đại mỗ, Nam Từ Liêm HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh
Tổ chức các hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng (giờ ăn, ngủ, vệ sinh) đúng thời gian biểu theo quy định của nhà trường
Rèn các kỹ năng hướng dẫn trẻ tự lập, văn minh
Quan tâm đến học sinh, theo dõi, ghi chép, đánh giá tình hình sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ và thực hiện giải pháp khắc phục hàng ngày, hàng tuần, định kỳ đánh giá.
Vệ sinh lớp học hàng ngày, sau nghỉ lễ dài ngày, sau các đợt tổng vệ sinh (dịch bệnh, phun thuốc muỗi...)
2. Công tác Giáo dục
Thực hiện kế hoạch chuyên môn theo kế hoạch của Nhà trường (dạy học, tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi, dã ngoại, sự kiện, ngoại khóa ...)
Chuẩn bị đồ dùng học liệu cho các hoạt động dạy học, hoàn thành hồ sơ sổ sách lớp học theo quy định (tài sản, thông tin học sinh, thông tin sức khỏe, sổ sách chuyên môn...)
Theo dõi tiến bộ của học sinh và ghi nhận xét về đánh giá tiến bộ chung của học sinh vào báo cáo tiến độ học tập của học sinh vào các kỳ đánh giá. 02 lần/năm (cuối HKI và HKII)
3. Học tập và phát triển bản thân
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo do nhà trường và công ty tổ chức
4. Quan hệ với phụ huynh học sinh
Cung cấp, trao đổi, tư vấn với PHHS về tình hình học tập, sự tiến bộ, các vấn đề về sức khỏe của tất cả trẻ trong lớp.
Thực hiện các hoạt động phối kết hợp với PHHS: họp PHHS, quản trị Kidsonline, trao đổi thông tin hàng ngày của trẻ với PHHS
5. Báo cáo
- Báo cáo định kỳ và báo cáo sự việc bất thường đến cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và kinh nghiệm làm việc
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành giáo dục mầm non.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Năng lực, kỹ năng và thái độ
- Có hiểu biết về đặc điểm phát triển của trẻ mầm non và yêu cầu giáo dục cơ bản cho từng độ tuổi
- Tác phong theo đúng chuẩn mực nhà giáo
- Năng động, trung thực, có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Ham học hỏi, cầu tiến.
Yêu cầu khác
- Ưu tiên Giáo viên đã được đào tạo/ có hiểu biết về phương pháp giáo dục tiên tiến.
- Chuyển địa điểm làm việc theo yêu cầu.
- Giới tính nữ, độ tuổi từ 21- 35 tuổi, hình thức ưa nhìn

Tại MindX Technology School Thì Được Hưởng Những Gì

ĐÃI NGỘ
Thu nhập từ 7.000.000 đến 8.500.000 vnđ/tháng.
Xét tăng lương theo năng lực 1 lần/năm.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.
QUYỀN LỢI
Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, ...
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ,ngày nhà giáo VN, ...;
Môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ, được quan tâm và đối xử đầy tính nhân văn;
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ...;
Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MindX Technology School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MindX Technology School

MindX Technology School

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

