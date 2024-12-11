Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trụ sở 2 Edutalk, số 9 ngõ 389 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 5 - 5 Triệu
Giảng dạy IELTS online 1-1 cho học viên đăng ký học lớp gia sư
Giảng dạy các lớp chờ khai giảng (online)
Động viên khuyến khích, có phương pháp tạo động lực học IELTS cho học viên
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Chứng chỉ IELTS ≥ 6.5 ( không kĩ năng nào dưới 6.0).
Có laptop cá nhân.
Sinh viên đang học/ chờ bằng/ tốt nghiệp đại học.
Độ tuổi từ 18 - 23 tuổi.
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
● Được đào tạo và định hướng lên vị trí Giáo viên IELTS tại IELTS Mentor sau khi
đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào Giáo viên
● Được đào tạo về quy trình làm việc, chăm sóc dịch vụ khách hàng
● Thưởng lễ tết, tham gia teambuilding, party,...cùng công ty.
● Review lương 2 lần/năm
● Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
