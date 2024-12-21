Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần The Old School làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần The Old School
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giảng dạy trực tiếp các lớp học tại trung tâm theo sự phân công/ sắp xếp
Chấm chữa bài cho học viên theo từng buổi
Điểm danh lớp học, báo cáo kết quả lớp học cuối khoá
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 trở lên hoặc đã tốt nghiệp từ chuyên ngành mỹ thuật/ kiến trúc/ thiết kế...
Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp vẽ nhiều độ tuổi
Thành thạo các kỹ năng với: bút chì/ mực/ màu nước/ màu acrylic
Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp vẽ nhiều độ tuổi
Thành thạo các kỹ năng với: bút chì/ mực/ màu nước/ màu acrylic
Tại Công ty Cổ phần The Old School Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 350.000 - 400.000/ buổi (2 tiếng) + thưởng khác
Được training, hướng dẫn kỹ năng giảng dạy theo giáo trình của trung tâm
Môi trường năng động, nhân viên là đội ngũ các bạn trẻ luôn hết mình với công việc
Được làm việc trong môi trường lành mạnh, văn minh, đem đến những giá trị tinh thần cho người lớn tuổi.
Được training, hướng dẫn kỹ năng giảng dạy theo giáo trình của trung tâm
Môi trường năng động, nhân viên là đội ngũ các bạn trẻ luôn hết mình với công việc
Được làm việc trong môi trường lành mạnh, văn minh, đem đến những giá trị tinh thần cho người lớn tuổi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần The Old School
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI