Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần The Old School làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giảng dạy trực tiếp các lớp học tại trung tâm theo sự phân công/ sắp xếp

Chấm chữa bài cho học viên theo từng buổi

Điểm danh lớp học, báo cáo kết quả lớp học cuối khoá

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 trở lên hoặc đã tốt nghiệp từ chuyên ngành mỹ thuật/ kiến trúc/ thiết kế...

Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp vẽ nhiều độ tuổi

Thành thạo các kỹ năng với: bút chì/ mực/ màu nước/ màu acrylic

Tại Công ty Cổ phần The Old School Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 350.000 - 400.000/ buổi (2 tiếng) + thưởng khác

Được training, hướng dẫn kỹ năng giảng dạy theo giáo trình của trung tâm

Môi trường năng động, nhân viên là đội ngũ các bạn trẻ luôn hết mình với công việc

Được làm việc trong môi trường lành mạnh, văn minh, đem đến những giá trị tinh thần cho người lớn tuổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần The Old School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.