Tuyển Giáo viên tiếng Trung NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 125 Tỉnh lộ 824, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy các lớp được phân công.

- Bảo đảm chất lượng giảng dạy

- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trung tâm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, có bằng HSK4 trở lên hoặc các bằng cấp có giá trị tương đương.

- Tâm huyết với giáo dục, năng lực sư phạm cao, sẵn sàng cống hiến và nhận nhiệm vụ được giao.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tại INTERLINK

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin