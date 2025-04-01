Tuyển Giáo viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: FPT PolySchool

- 762 Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Lịch Sử trong chương trình phổ thông
Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giáo viên trong việc quản lý học sinh, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của trường
Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, workshop,…
Tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Lịch Sử (nếu không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì cần có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm)
Có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Trung học Phổ thông

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Có cơ hội tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa của tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

