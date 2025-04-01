Tuyển Giáo viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
- Bà Rịa Vũng Tàu: FPT PolySchool
- 762 Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, TP Bà Rịa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy môn Lịch Sử trong chương trình phổ thông
Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giáo viên trong việc quản lý học sinh, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của trường
Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, workshop,…
Tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Trung học Phổ thông
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Có cơ hội tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa của tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
