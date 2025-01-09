Tuyển Giáo viên Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 65/3 Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành II, Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, hướng dẫn và giám sát sự phát triển, nhận thức xã hội - thể chất - cảm xúc của trẻ mầm non.

Hỗ trợ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, đọc viết, toán học của trẻ và giúp trẻ đạt được các mục tiêu học tập cụ thể theo chương trình giảng dạy độc quyền của trường mầm non.

Xây dựng kế hoạch bài học riêng, thiết kế và chuẩn bị bài học cho từng lớp theo mục tiêu của chương trình giảng dạy.

Là cầu nối liên lạc với phụ huynh/ người giám hộ của trẻ.

Giám sát những khó khăn, nhu cầu của trẻ để cung cấp các giải pháp can thiệp sớm khi cần thiết.

Quản lý hồ sơ và đánh giá chính xác về từng tiến độ của học sinh trong lớp.

Giám sát sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong tất cả các hoạt động bao gồm cả trong và ngoài môi trường lớp học.

Phối hợp với các giáo viên nước ngoài, trợ giảng, bảo mẫu, nhân viên trường học.

Hỗ trợ và tham gia trong các hội thảo phụ huynh và các sự kiện liên quan.

Yêu trẻ, có đam mê với giáo dục mầm non

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ cử nhân (hoặc tương đương) trong Giáo Dục Mầm Non.

Khả năng hiểu, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Kinh nghiệm giảng dạy và đam mê giáo dục mầm non.

Khả năng giải quyết vấn đề, tổ chức, quản lý thời gian, siêng năng, linh hoạt, có ý thức học hỏi trong công việc, Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với trẻ em, cha mẹ/ người giám hộ và đồng nghiệp.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kiên nhẫn và yêu thương.

Quan tâm đến giáo dục Phần Lan và các chương trình giáo dục Quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục mầm non.

Cam kết duy trì giảng dạy lâu dài.

Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Thời gian làm việc T2 - T6 (7h-17)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học đặc biệt của Trung tâm

Cơ hội thực hành tiếng Anh và tham gia học các lớp tại trung tâm để nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA

