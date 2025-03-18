Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác, Quận 8

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tổ chức, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình học.

Lập kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường.

Theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ, báo cáo định kỳ cho phụ huynh và Ban Giám Hiệu.

Giao tiếp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Tham gia các hoạt động chuyên môn, sự kiện, dã ngoại của trường.

Vệ sinh lớp học, trang trí môi trường học tập và bảo quản thiết bị giảng dạy.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Sư phạm Mầm non.

Yêu trẻ, kiên nhẫn, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với đồng nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy mầm non.

Tại Công ty Cổ phần Vision Education Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 – 12 triệu: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

12 ngày phép/năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Thưởng cuối năm, sinh nhật, các dịp lễ lớn.

Cơ hội thăng tiến, phát triển chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo.

Giảm học phí cho nhân viên có con gửi tại trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vision Education

