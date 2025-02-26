Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 188 Trương Định, Phường Hiệp Thành,, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giảng dạy, chăm sóc trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về tri thức, thể chất, tình cảm xã hội và nền tảng đạo đức.
Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo các qui định chung của nhà trường.
Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo từng chủ đề học tập.
Tham gia các hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của nhà trường.
Thực hiện theo sự phân công công việc của cấp trên giao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành sư phạm mầm non.
Yêu trẻ, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm với trẻ và công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm nửa buổi.
BHXH, BHYT đầy đủ.
Lương tháng 13, thưởng lễ, du lịch hàng năm, có chế độ cho con giáo viên khi theo học tại trường.
Được tập huấn nâng cao chuyên môn thường xuyên với chuyên gia trong nghành.
Được tham gia lớp học Tiếng Anh miễn phí cùng giáo viên nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION

CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39 Đường Số 7, Khu Dân Cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

