Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 188 Trương Định, Phường Hiệp Thành,, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giảng dạy, chăm sóc trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về tri thức, thể chất, tình cảm xã hội và nền tảng đạo đức.

Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo các qui định chung của nhà trường.

Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo từng chủ đề học tập.

Tham gia các hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của nhà trường.

Thực hiện theo sự phân công công việc của cấp trên giao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành sư phạm mầm non.

Yêu trẻ, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm với trẻ và công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm nửa buổi.

BHXH, BHYT đầy đủ.

Lương tháng 13, thưởng lễ, du lịch hàng năm, có chế độ cho con giáo viên khi theo học tại trường.

Được tập huấn nâng cao chuyên môn thường xuyên với chuyên gia trong nghành.

Được tham gia lớp học Tiếng Anh miễn phí cùng giáo viên nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.