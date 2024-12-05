Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
- Đồng Nai: 19 Hữu Nghị (VSIP 1), Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại công ty.
Soạn bài theo giáo trình của công ty đưa ra, định kỳ cung cấp đề ôn tập, đề thi
Chịu trách nhiệm quản lý 2 lớp ( 1 Lớp chủ đề cuộc sống, 1 lớp về phát âm)
NHẬN VIỆC THÁNG 02.2025
Thời lượng giảng dạy : 2 buổi/tuần ( từ 18:00-19:30)
Thời gian giảng dạy: 6-7 tháng ( lớp cuộc sống); 8-9 tháng ( lớp phát âm)
Số lượng học viên: 20 người/lớp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu tiếng việt và có thể đưa ra các ví dụ đối chiếu giữa tiếng việt và tiếng trung
Khả năng truyền đạt, giao tiếp tốt, hiểu về ngữ pháp tiếng Việt. Giải thích dễ hiểu cho người nước ngoài
Ưu tiên người có chứng chỉ sư phạm.
Chuyên ngành: Việt Nam học, văn học Việt Nam, Tiếng Việt và Văn Hóa Việt Nam; các chuyên ngành có liên quan đến sư phạm tiếng trung và tiếng việt
Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Nâng cao kinh nghiệm giảng dạy và trình độ tiếng Trung.
Tặng quà vào các dịp lễ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
