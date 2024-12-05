Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 19 Hữu Nghị (VSIP 1), Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại công ty.

Soạn bài theo giáo trình của công ty đưa ra, định kỳ cung cấp đề ôn tập, đề thi

Chịu trách nhiệm quản lý 2 lớp ( 1 Lớp chủ đề cuộc sống, 1 lớp về phát âm)

NHẬN VIỆC THÁNG 02.2025

Thời lượng giảng dạy : 2 buổi/tuần ( từ 18:00-19:30)

Thời gian giảng dạy: 6-7 tháng ( lớp cuộc sống); 8-9 tháng ( lớp phát âm)

Số lượng học viên: 20 người/lớp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung tương đương HSK5

Am hiểu tiếng việt và có thể đưa ra các ví dụ đối chiếu giữa tiếng việt và tiếng trung

Khả năng truyền đạt, giao tiếp tốt, hiểu về ngữ pháp tiếng Việt. Giải thích dễ hiểu cho người nước ngoài

Ưu tiên người có chứng chỉ sư phạm.

Chuyên ngành: Việt Nam học, văn học Việt Nam, Tiếng Việt và Văn Hóa Việt Nam; các chuyên ngành có liên quan đến sư phạm tiếng trung và tiếng việt

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, hấp dẫn

Nâng cao kinh nghiệm giảng dạy và trình độ tiếng Trung.

Tặng quà vào các dịp lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

