Tuyển Giáo viên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ SỐNG TRẺ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 80 Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương,, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Lập kế hoạch bài giảng và chuẩn bị tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình học và đối tượng học viên.

Thực hiện giảng dạy các lớp học theo lịch trình đã được sắp xếp.

Cung cấp phản hồi và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/trung tâm, như họp nhóm, bồi dưỡng chuyên môn, ...

Quản lý lớp học, duy trì kỷ luật và tạo môi trường học tập tích cực.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với học viên và phụ huynh (nếu cần).

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành sư phạm hoặc công tác xã hội, tâm lý học, phục hồi chức năng (Y tế).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có lòng yêu nghề, nhiệt tình, trách nhiệm và kiên nhẫn.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu cần thiết.

Có khả năng quản lý lớp học hiệu quả.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ SỐNG TRẺ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được đào tạo lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ SỐNG TRẺ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin