Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc thực hiện giảng dạy trong các môn :

+ Bài tập cơ sở kiến trúc;

+ Nguyên lý thiết kế kiến trúc;

+ Quy hoạch kiến trúc

+ Cấu tạo kiến trúc;

+ Vật liệu xây dựng

+ Thẩm mỹ kiến trúc;

+ Sáng tác kiến trúc;

+Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có trình độ chuyên môn chuyên nghiệp, chuyên sâu.

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.

– Có kinh nghiệm đi làm công trình thực tế 5 năm trở lên.

– Có đam mê và yêu thích giảng dạy và truyền đạt tri thức – Tư cách đạo đức tốt, sống hòa đồng, yêu nghề, trung thực, ham học hỏi – Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện.

– Được tập huấn, đào tạo liên tục về Kiến thức và các kỹ năng theo yêu cầu công việc.

– Được nâng cao trình độ chuyên môn, và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

– Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.