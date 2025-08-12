Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP DVDL Phú Thọ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Quận 11

Tiếp đón, tư vấn việc đặt tiệc của khách hàng

Tiếp đón, tư vấn việc đặt tiệc của khách hàng

Thực hiện KPI kế hoạch kinh doanh tiệc của nhà hàng

Tư vấn các vấn đề liên quan đến chương trình tiệc để thống nhất các nội dung với khách và lập hợp đồng tiệc.

Sắp xếp các hợp đồng thoả thuận theo đúng trình tự

Cập nhật nhận tiệc, đặt cọc vào sổ nhận tiệc và phần mềm quản lí. Phụ trách theo dõi và trả lời email, chat online với khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng liên hệ đặt tiệc, theo dõi và nhắc nhở khách đặt cọc đúng thời hạn

Chịu trách nhiệm chính về kế hoạch nội dung các chương trình nghi lễ tiệc

Kiểm tra và giám sát về thiệp theo đúng tiến độ, kiểm tra mẫu album, tổng số lượng thiệp in và giá cả

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Độ tuổi từ 22 tuổi – 35 tuổi

Độ tuổi từ 22 tuổi – 35 tuổi

Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp từ Trung cấp các chuyển ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị hà hàng - khách sạn,…

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại Công ty CP DVDL Phú Thọ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.

Thưởng tháng 13, các ngày lễ, tết trong năm.

Hỗ trợ bữa ăn giữa ca.

Cấp đồng phục, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Nghỉ phép: 12 ngày / năm, công tác 5 năm thêm 1 ngày.

Các phúc lợi công đoàn: Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP DVDL Phú Thọ Pro Company

