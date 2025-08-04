Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng chính tại căn số 31, Sao Biển 11, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
● Tham gia thực hiện các dự án phát triển và nâng cấp khóa học tiếng Anh
● Tham gia xây dựng các quy trình đào tạo.
● Dạy các lớp trải nghiệm vào buổi tối hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Ưu tiên các ứng viên đã làm trong môi trường giáo dục.
● Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh giao tiếp tối thiểu 3 năm.
● Có một trong các chứng chỉ sau: TOEIC 850-900+, IELTS (tối thiểu 7.0).
● Nhiệt huyết, đam mê giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao
● Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh giao tiếp tối thiểu 3 năm.
● Có một trong các chứng chỉ sau: TOEIC 850-900+, IELTS (tối thiểu 7.0).
● Nhiệt huyết, đam mê giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
● Mức lương: 8-10 triệu / tháng + Thưởng
● Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, nhiệt huyết, dạy học có tâm.
● Quy trình làm việc rõ ràng, có training đầy đủ.
● Được khen thưởng và ghi nhận khi làm việc tốt.
● Thời gian làm việc: 13h30 - 22h (Nghỉ 17h - 18h30), từ thứ 2 - thứ 7
● Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, nhiệt huyết, dạy học có tâm.
● Quy trình làm việc rõ ràng, có training đầy đủ.
● Được khen thưởng và ghi nhận khi làm việc tốt.
● Thời gian làm việc: 13h30 - 22h (Nghỉ 17h - 18h30), từ thứ 2 - thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
