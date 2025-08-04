Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng chính tại căn số 31, Sao Biển 11, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Tham gia thực hiện các dự án phát triển và nâng cấp khóa học tiếng Anh

● Tham gia xây dựng các quy trình đào tạo.

● Dạy các lớp trải nghiệm vào buổi tối hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên các ứng viên đã làm trong môi trường giáo dục.

● Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh giao tiếp tối thiểu 3 năm.

● Có một trong các chứng chỉ sau: TOEIC 850-900+, IELTS (tối thiểu 7.0).

● Nhiệt huyết, đam mê giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: 8-10 triệu / tháng + Thưởng

● Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, nhiệt huyết, dạy học có tâm.

● Quy trình làm việc rõ ràng, có training đầy đủ.

● Được khen thưởng và ghi nhận khi làm việc tốt.

● Thời gian làm việc: 13h30 - 22h (Nghỉ 17h - 18h30), từ thứ 2 - thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.