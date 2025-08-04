Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng chính tại căn số 31, Sao Biển 11, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Tham gia thực hiện các dự án phát triển và nâng cấp khóa học tiếng Anh
● Tham gia xây dựng các quy trình đào tạo.
● Dạy các lớp trải nghiệm vào buổi tối hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên các ứng viên đã làm trong môi trường giáo dục.
● Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh giao tiếp tối thiểu 3 năm.
● Có một trong các chứng chỉ sau: TOEIC 850-900+, IELTS (tối thiểu 7.0).
● Nhiệt huyết, đam mê giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: 8-10 triệu / tháng + Thưởng
● Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, nhiệt huyết, dạy học có tâm.
● Quy trình làm việc rõ ràng, có training đầy đủ.
● Được khen thưởng và ghi nhận khi làm việc tốt.
● Thời gian làm việc: 13h30 - 22h (Nghỉ 17h - 18h30), từ thứ 2 - thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

