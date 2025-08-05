Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Cán bộ Thanh tra, 146 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên

1. Giảng dạy Tiếng Trung Phồn thể (Dành cho du học sinh Đài Loan)

- Thực hiện giảng dạy các lớp theo phân công, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và phương pháp của công ty

- Biên soạn giáo án, tài liệu giảng dạy, chữa bài tập cho học sinh

2. Đảm bảo chất lượng đào tạo, kết quả đầu ra của du học sinh

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả

3. Các dự án về chuyên môn, đào tạo (nếu có)

4. Phối hợp với phòng hồ sơ để hướng dẫn học viên chọn trường, chuẩn bị kế hoạch học tập và hoàn thiện các form thông tin, ôn luyện phỏng vấn trường, đại sứ quán…

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung, thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Phồn thể, có 1 năm kinh nghiệm dạy

- Du học sinh từ Trung Quốc, Đài loan có 1 năm kinh nghiệm giảng dạy;

- Phù hợp những bạn muốn tìm công việc giảng dạy ổn định, môi trường lành tính, lâu dài;

- Am hiểu về đất nước, con người, văn hóa, giáo dục Đài Loan;

- Yêu thích công việc giảng dạy; có kỹ năng sư phạm là lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo;

- Ngoại hình ưa nhìn;

- Khả năng chịu áp lực công việc, năng động, vui vẻ, nhiệt tình.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

- Giáo viên có thể gia tăng thu nhập bằng cách dạy online buổi tối (nếu có lớp trống);

- Thưởng hàng tháng theo hiệu quả công việc;

- Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

- Thử việc tối đa 2 tháng, nhận 85% lương cơ bản;

- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu…), sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;

- Đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần, theo kết quả công việc;

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động;

- Làm việc tại công ty du học hàng đầu Việt Nam, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới;

- Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN…;

- Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển

