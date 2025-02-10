Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tổ 5, Kp.Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc

- Dạy học viên theo chương trình của Trung tâm;

- Nhận lớp giảng dạy theo lịch của Phòng chuyên môn mà giảng dạy đúng tiến độ, đảm bảo chuẩn theo giáo trình Trung tâm và mục tiêu khoá học.

- Soạn chương trình, cung cấp tài liệu bổ trợ thêm cho học viên trong quá trình giảng dạy.

- Theo dõi, hỗ trợ việc học tập của học viên.

- Chấm, sửa bài tập cho học viên.

- Đánh giá và báo cáo các vấn đề liên quan đến việc học của học viên cho Phòng đào tạo.

- Phụ trách hoạt động tuyển dụng các Gia sư bản ngữ để mời tham gia dạy tại Trung tâm.

- Tham gia và hỗ trợ các hoạt động/sự kiện được tổ chức trong và ngoài trung tâm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công & điều động của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệρ Đại học Sư phạm Anh hoặc Ngôn ngữ Anh

- Có bằng IELTS, bằng nghiệp vụ sư phạm/TESOL là lợi thế.

- Yêu trẻ, phát âm tốt, năng động, có tinh thần học hỏi và luôn sáng tạo, đổi mới.

- Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

Quyền Lợi

- Mức lương hấp dẫn.

- Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc....

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.

- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.

- Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển

