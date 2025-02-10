Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tổ 5, Kp.Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Dạy học viên theo chương trình của Trung tâm;
- Nhận lớp giảng dạy theo lịch của Phòng chuyên môn mà giảng dạy đúng tiến độ, đảm bảo chuẩn theo giáo trình Trung tâm và mục tiêu khoá học.
- Soạn chương trình, cung cấp tài liệu bổ trợ thêm cho học viên trong quá trình giảng dạy.
- Theo dõi, hỗ trợ việc học tập của học viên.
- Chấm, sửa bài tập cho học viên.
- Đánh giá và báo cáo các vấn đề liên quan đến việc học của học viên cho Phòng đào tạo.
- Phụ trách hoạt động tuyển dụng các Gia sư bản ngữ để mời tham gia dạy tại Trung tâm.
- Tham gia và hỗ trợ các hoạt động/sự kiện được tổ chức trong và ngoài trung tâm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công & điều động của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệρ Đại học Sư phạm Anh hoặc Ngôn ngữ Anh
- Có bằng IELTS, bằng nghiệp vụ sư phạm/TESOL là lợi thế.
- Yêu trẻ, phát âm tốt, năng động, có tinh thần học hỏi và luôn sáng tạo, đổi mới.
- Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn.
- Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc....
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.
- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.
- Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, Đường N3, Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

