Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 18 Triệu

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Trường Tiểu Học, THCS

- THPT Hồng Đức Số 102 đường Nguyên Bình, Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Ban Mai School (BMS) là hệ thống giáo dục tư thục hàng đầu tại Hà Đông có 4 cấp học từ Mầm Non đến Trung học Phổ thông.
Với tầm nhìn trở thành hệ thống giáo dục liên cấp đáng tin cậy hàng đầu khu vực phía Bắc và sư mệnh giúp các em tự tin chinh phục những thành tựu và hạnh phúc của riêng mình trong một thế giới liên tục thay đổi. BMS hiện mở rộng quy mô phát triển và trường Tiểu học, THCS - THPT Hồng Đức là trường thành viên thuộc hệ thống giáo dục BMS, chính thức gia nhập vào BMS từ tháng 3/2024. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô trường Tiểu học, THCS - THPT Hồng Đức tuyển dụng vị trí Giáo viên Tiếng Anh Khối Trung Học. Mô tả công việc như sau:
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cho học sinh các khối lớp theo sự phân công của tổ bộ môn. Xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp được phân công. Sáng tạo giáo cụ, trò chơi toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy. Thiết kế và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ học sinh. Tham gia các hoạt động khóa học theo phân công và kế hoạch của Ban Chuyên Môn, Nhà trường. Tham gia hoạt động đào tạo giáo viên và phát triển bản thân Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ chuyên môn/BGH Nhà trường.
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cho học sinh các khối lớp theo sự phân công của tổ bộ môn.
Xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp được phân công.
Sáng tạo giáo cụ, trò chơi toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy.
Thiết kế và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ học sinh.
Tham gia các hoạt động khóa học theo phân công và kế hoạch của Ban Chuyên Môn, Nhà trường. Tham gia hoạt động đào tạo giáo viên và phát triển bản thân
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ chuyên môn/BGH Nhà trường.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Khoa Sư Phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh khác có liên quan. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường dân lập - tư thục, trung tâm. Yêu nghề, yêu trẻ tận tâm trong công việc. Hiểu tâm lý học sinh, có tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng học sinh trong vai trò giáo viên chủ nhiệm. Tác phong, trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.
Ứng viên tốt nghiệp Khoa Sư Phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh khác có liên quan. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường dân lập - tư thục, trung tâm.
Yêu nghề, yêu trẻ tận tâm trong công việc. Hiểu tâm lý học sinh, có tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng học sinh trong vai trò giáo viên chủ nhiệm.
Tác phong, trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi – chế độ
Mức lương cạnh tranh theo năng lực. Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng năm học mới, teambuilding Được tham gia các chương trình đào tạo cho CBNV trong toàn hệ thống. Các khóa huấn luyện, đào tạo kỹ năng mề chuyên sâu của Nhà Trường.
Mức lương cạnh tranh theo năng lực.
Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng năm học mới, teambuilding
Được tham gia các chương trình đào tạo cho CBNV trong toàn hệ thống. Các khóa huấn luyện, đào tạo kỹ năng mề chuyên sâu của Nhà Trường.
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc giáo dục chuyên nghiệp & thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại khang trang, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân tại hệ thống BMS. Được tham gia và thực hiện các chính sách: Bảo vệ trẻ em (Child Safeguarding Policy - CS); Tuân thủ về đạo đức pháp luật (Code of Conduct - COC); Môi trường – Sức khỏe – An toàn (Environment – Health – Safety - EHS)
Môi trường làm việc giáo dục chuyên nghiệp & thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại khang trang, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân tại hệ thống BMS.
Được tham gia và thực hiện các chính sách: Bảo vệ trẻ em (Child Safeguarding Policy - CS); Tuân thủ về đạo đức pháp luật (Code of Conduct - COC); Môi trường – Sức khỏe – An toàn (Environment – Health – Safety - EHS)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô TH4 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

