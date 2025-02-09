Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Intracom 2 số 33 Cầu Diễn, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đứng lớp, giảng dạy luyện thi Ielts hoặc PTE

- Nhận xét và chấm điểm của học viên vào các cuộc thị định kỳ.

- Lên kế hoạch cho việc chỉnh sửa lỗi, bổ sung hoặc lược bớt nội dung sau khi đã rà soát, đánh giá.

- Thiết kế, soạn thảo và kiểm tra nội dung giáo án, công cụ giảng dạy dựa trên nội dung sách giáo trình (Lộ trình học, Slides bài giảng, Lesson plan, Bài tập về nhà ...)

- Nghiên cứu phương pháp giảng dạy, phần mềm để số hóa bài giảng. Phối hợp với bộ phận vận hành và CSKH để xử lý các yêu cầu, phản hồi từ học viên, phụ huynh.

- Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan tới phòng Đào tạo.

- Tham gia các buổi họp và training hàng tuần khi cần.

- Thường xuyên cập nhận các thông tin về bài thi tiếng Anh PTE để điều chỉnh vào bài giảng.

- Hỗ trợ công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Anh; hoặc tốt nghiệp các chương trình liên kết quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh;

- Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt

- Kinh nghiệm trong việc giảng dạy luyện thi đặc biệt là PTE và IELTS là một lợi thế

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt; có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh.

- Có kỹ năng tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp tục học hỏi, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.

Được tham gia các hoạt đông team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.

Tham gia BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.