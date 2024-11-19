Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 47 - 48 - 49 - 50 đường số 19, KDC đường 10, Thanh Phú, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giảng dạy học sinh tiếng Anh cho học viên.

Đảm bảo chất lượng giảng dạy và theo lộ trình học của các lớp.

Một số yêu cầu khác từ quản lý trực tiếp (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo Viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành

Yêu thích môi trường sư phạm, có kỹ năng trình bày, diễn đạt tốt.

Khả năng nghiên cứu tốt.

Kỹ năng quản lý lớp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Tăng lương định kỳ theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin