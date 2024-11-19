Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 47

- 48

- 49

- 50 đường số 19, KDC đường 10, Thanh Phú, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giảng dạy học sinh tiếng Anh cho học viên.
Đảm bảo chất lượng giảng dạy và theo lộ trình học của các lớp.
Một số yêu cầu khác từ quản lý trực tiếp (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo Viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành
Yêu thích môi trường sư phạm, có kỹ năng trình bày, diễn đạt tốt.
Khả năng nghiên cứu tốt.
Kỹ năng quản lý lớp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Tăng lương định kỳ theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAS ANH MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 49, Đường số 16, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

