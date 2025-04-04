Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số T19 - 55, khu biệt thự Manhattan, Vinhomes Grand Park,Phường Long Bình ,TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh cho học viên theo chương trình của trung tâm.

Xây dựng kế hoạch bài giảng phù hợp với trình độ của học viên.

Hướng dẫn, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập, giúp cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo nâng cao chuyên môn.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến tiếng Anh (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học sư phạm tiếng Anh hoặc ngành ngôn ngữ Anh.

Có IELTS bằng hoặc trên 8.

Có kinh nghiệm giảng dạy IELTS và Anh văn thiếu nhi.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận xứng đáng với năng lực.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Được cung cấp giáo trình giảng dạy Cambridge.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin