Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 9

Dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non (3–5 tuổi) thông qua hoạt động, bài hát, trò chơi

Dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non (3–5 tuổi) thông qua hoạt động, bài hát, trò chơi

Tạo môi trường học tập vui vẻ, năng động và thân thiện

Kết hợp với giáo viên mầm non để theo dõi tiến trình học tập của trẻ

Có bằng cấp/chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em (ưu tiên TESOL, CELT-P)

Có bằng cấp/chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em (ưu tiên TESOL, CELT-P)

Phát âm chuẩn, có kỹ năng tương tác với trẻ nhỏ

Vui vẻ, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và yêu trẻ

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy tại trường mầm non hoặc trung tâm tiếng Anh

Lương cạnh tranh theo năng lực

Lương cạnh tranh theo năng lực

Cơ hội thăng tiến trong hệ thống WeWIN Education

Được hỗ trợ giáo án, tài liệu giảng dạy

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng giáo viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THÀNH CÔNG

