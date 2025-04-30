Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THÀNH CÔNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non (3–5 tuổi) thông qua hoạt động, bài hát, trò chơi
Tạo môi trường học tập vui vẻ, năng động và thân thiện
Kết hợp với giáo viên mầm non để theo dõi tiến trình học tập của trẻ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cấp/chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em (ưu tiên TESOL, CELT-P)
Phát âm chuẩn, có kỹ năng tương tác với trẻ nhỏ
Vui vẻ, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và yêu trẻ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy tại trường mầm non hoặc trung tâm tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh theo năng lực
Cơ hội thăng tiến trong hệ thống WeWIN Education
Được hỗ trợ giáo án, tài liệu giảng dạy
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng giáo viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THÀNH CÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
