Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật

- Tham gia cùng đội ngũ GV nghiên cứu và phát triển sản phẩm: cải thiện và đánh giá các sản phẩm học liệu đang giảng dạy; phát triển và xây dựng các bộ học liệu mở rộng mới.

- Giảng dạy: tham gia giảng dạy và giám sát chất lượng giảng dạy của các giảng viên đang làm việc tại trung tâm; đề xuất các phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả tương ứng với từng chương trình đào tạo

- Tuyển dụng Giảng viên: Tuyển dụng, đào tạo, giám sát các giảng viên trong hệ thống

- Tester: Kiểm tra trình độ của các học viên tham gia vào lớp học của trung tâm

- Hỗ trợ các team MKT, Sale triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing, bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp (hoặc đang chờ bằng) các chuyên ngành liên quan đến Sư phạm, ngôn ngữ. Hoặc là du học sinh các trường tiếng, trường chuyên môn.

- Có chứng chỉ JLPT N2 trở lên.

- Ưu tiên kinh nghiệm giảng dạy Kaiwa hoặc JLPT từ 6 tháng trở lên (trình độ đến N3)

- Có laptop riêng và kỹ năng tin học thành thạo

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo trở thành trưởng nhóm/phó phòng, quản lý nhóm hoặc dự án khác của công ty.

- Có cơ hội được học tập những kỹ năng ngoài chuyên môn khác, đặc biệt là được tham gia chương trình đào tạo nội bộ tăng khả năng tin học văn phòng do chuyên gia của công ty trực tiếp đào tạo.

- Được tạo điều kiện về thời gian và chi phí khi tham gia các khóa học để nâng cao chuyên môn.

- Thưởng nóng hàng tháng khi đạt thành tích xuất sắc

- Du lịch công ty, du lịch nội bộ phòng hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

