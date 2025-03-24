Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C61

- LK18 ô số 45 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn , Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Đứng lớp giảng dạy tiếng Nhật cho học viên của Trung tâm
Theo dõi sát sao tiến trình học của học viên
Lập báo cáo hàng ngày về cho trung tâm
Ôn luyện cho các bạn để thi chứng chỉ, thường xuyên kaiwa với các bạn học viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc giảng dạy
Tiếng Nhật N3 cứng trở lên( có chứng chỉ là một lợi thế).
Có chứng chỉ sư phạm.
Tự tin, hoạt bát, vui vẻ, có thể truyền cảm hứng được cho học viên

Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ của Trung tâm .
Lương thưởng cao
Được đóng bảo hiểm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, hoà đồng
Có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C61-LK18 ô số 45 khu đô thị Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

