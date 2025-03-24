Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C61 - LK18 ô số 45 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn , Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Đứng lớp giảng dạy tiếng Nhật cho học viên của Trung tâm

Theo dõi sát sao tiến trình học của học viên

Lập báo cáo hàng ngày về cho trung tâm

Ôn luyện cho các bạn để thi chứng chỉ, thường xuyên kaiwa với các bạn học viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc giảng dạy

Tiếng Nhật N3 cứng trở lên( có chứng chỉ là một lợi thế).

Có chứng chỉ sư phạm.

Tự tin, hoạt bát, vui vẻ, có thể truyền cảm hứng được cho học viên

Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ của Trung tâm .

Lương thưởng cao

Được đóng bảo hiểm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, hoà đồng

Có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

