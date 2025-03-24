Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C61
- LK18 ô số 45 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn , Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Đứng lớp giảng dạy tiếng Nhật cho học viên của Trung tâm
Theo dõi sát sao tiến trình học của học viên
Lập báo cáo hàng ngày về cho trung tâm
Ôn luyện cho các bạn để thi chứng chỉ, thường xuyên kaiwa với các bạn học viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc giảng dạy
Tiếng Nhật N3 cứng trở lên( có chứng chỉ là một lợi thế).
Có chứng chỉ sư phạm.
Tự tin, hoạt bát, vui vẻ, có thể truyền cảm hứng được cho học viên
Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ của Trung tâm .
Lương thưởng cao
Được đóng bảo hiểm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, hoà đồng
Có nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
