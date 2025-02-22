Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế

Giáo viên tiếng Trung

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 146 Tây Sơn, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc giảng dạy cho du học sinh, lao động của công ty
- Tham gia soạn giáo án, thiết kế nội dung giảng dạy theo định hướng của công ty.
- Đóng góp và xây dựng chương trình học phù hợp.
- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp dạy học, tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
- Tham gia các cuộc họp với giáo viên và BGĐ theo yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 23 đến 35.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành ngông ngữ Trung
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về việc giảng dạy tiếng Trung hoặc vị trí tương đương.
- Chăm chỉ, chịu khó.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (10 - 15 triệu).
- BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Chi tiết thỏa thuận cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Thời gian làm việc từ 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7 (làm 2 thứ 7 trong tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế

Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: OF 04-04B, Vinhomes West Point, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

