Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 146 Tây Sơn, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc giảng dạy cho du học sinh, lao động của công ty

- Tham gia soạn giáo án, thiết kế nội dung giảng dạy theo định hướng của công ty.

- Đóng góp và xây dựng chương trình học phù hợp.

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp dạy học, tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tham gia các cuộc họp với giáo viên và BGĐ theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ tuổi từ 23 đến 35.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành ngông ngữ Trung

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về việc giảng dạy tiếng Trung hoặc vị trí tương đương.

- Chăm chỉ, chịu khó.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (10 - 15 triệu).

- BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Chi tiết thỏa thuận cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Thời gian làm việc từ 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7 (làm 2 thứ 7 trong tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế

