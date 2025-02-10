Tuyển Giáo viên tiếng Trung Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch chuyên môn của cá nhân, KH học tập của lớp theo tuần học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với yêu cầu của BGD và chương trình đào tạo của trường.

Triển khai thực hiện việc giảng dạy bộ môn tiếng Trung, xây dựng phân phối chương trình, nghiên cứu giáo án, kế hoạch bài dạy, lên tiết dạy thay theo phân công

Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo đúng thời khóa biểu, kế hoạch học tập, có kế hoạch bồi dưỡng học sinh trong quá trình học tập.

Hoàn thiện hồ sơ sổ sách chuyên môn: sổ dự giờ, sổ ghi chép; các tài liệu đào tạo chuyên môn, lịch báo giảng, kế hoạch dạy học, ...

Các công việc khác theo phân công của BGH nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Trung hoặc các ngành liên quan có chứng chỉ Sư phạm.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường chất lượng cao trong thành phố.

Hồ sơ ứng tuyển dạng song ngữ

Có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và theo sát học sinh

Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

Được tài trợ ăn sáng + ăn trưa tại trường, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...

Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.