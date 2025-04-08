Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 07TT4,VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các cấp độ khác nhau (sơ cấp, trung cấp, cao cấp)

Xây dựng và phát triển chương trình giảng dạy, giáo án phù hợp với từng đối tượng học viên

Chuẩn bị tài liệu, bài giảng và các hoạt động học tập tương tác cho lớp học

Đánh giá và theo dõi tiến bộ của học viên, cung cấp phản hồi kịp thời

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường khả năng sử dụng tiếng Trung thực tế cho học viên

Tham gia vào các cuộc họp giáo viên và đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng giảng dạy

Hỗ trợ học viên trong việc chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Trung chuẩn như HSK, HSKK

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy trước đây

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan

Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Trung như TCFL là một lợi thế

Thông thạo tiếng Trung (tối thiểu HSK cấp 5 trở lên)

Có kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử và xã hội Trung Quốc

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Khả năng tổ chức lớp học và quản lý thời gian hiệu quả

Sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, biết ứng dụng công nghệ vào giảng dạy

Kiên nhẫn, nhiệt tình và có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả

Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên

Được tham gia các khóa học nâng cao trình độ tiếng Trung và kỹ năng sư phạm

Lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với công việc giảng dạy

Được tham gia các hoạt động văn hóa, teambuilding của công ty

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP

