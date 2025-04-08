Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP
- Hà Nội: Số 07TT4,VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các cấp độ khác nhau (sơ cấp, trung cấp, cao cấp)
Xây dựng và phát triển chương trình giảng dạy, giáo án phù hợp với từng đối tượng học viên
Chuẩn bị tài liệu, bài giảng và các hoạt động học tập tương tác cho lớp học
Đánh giá và theo dõi tiến bộ của học viên, cung cấp phản hồi kịp thời
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường khả năng sử dụng tiếng Trung thực tế cho học viên
Tham gia vào các cuộc họp giáo viên và đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng giảng dạy
Hỗ trợ học viên trong việc chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Trung chuẩn như HSK, HSKK
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan
Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Trung như TCFL là một lợi thế
Thông thạo tiếng Trung (tối thiểu HSK cấp 5 trở lên)
Có kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử và xã hội Trung Quốc
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Khả năng tổ chức lớp học và quản lý thời gian hiệu quả
Sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, biết ứng dụng công nghệ vào giảng dạy
Kiên nhẫn, nhiệt tình và có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên
Được tham gia các khóa học nâng cao trình độ tiếng Trung và kỹ năng sư phạm
Lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với công việc giảng dạy
Được tham gia các hoạt động văn hóa, teambuilding của công ty
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI