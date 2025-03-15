Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A26, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học sinh theo giáo trình của trường học.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng cấp độ học sinh.

Chuẩn bị bài giảng, tài liệu, bài tập, đề kiểm tra.

Theo dõi, đánh giá quá trình học tập của sinh, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giúp học sinh thực hành tiếng Trung trong thực tế.

Tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, nâng cao chuyên môn giảng dạy.

Hỗ trợ tư vấn và định hướng học tập cho học sinh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (ưu tiên có chứng chỉ HSK 5 trở lên hoặc tương đương).

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung là một lợi thế.

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, nhiệt huyết với nghề.

Có khả năng sử dụng công nghệ trong giảng dạy (PowerPoint, phần mềm dạy học trực tuyến, v.v.).

Kiên nhẫn, tận tâm với học viên.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo hiệu quả giảng dạy.

Chế độ hỗ trợ ăn trưa, cấp phát đồng phục, hỗ trợ ăn trưa, nghỉ hè, nghỉ mát, Teambuilding hàng năm.

Chế độ bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho CBNV làm việc tại Trường.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao trình độ giảng dạy.

Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin