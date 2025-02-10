Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Giáo viên Toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Đứng lớp giảng dạy cho các lớp học Toán Online/Offline khối THCS (bồi dưỡng, nâng cao điểm số học kỳ, ôn thi chuyển cấp,... thường dạy vào buổi tối và cuối tuần)
- Xây dựng hệ thống bài test, phân loại học sinh đầu vào, đề kiểm tra, đề thi,...
- Theo dõi, tư vấn/giải đáp thắc mắc của phụ huynh liên quan kết quả học tập của học sinh.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy: Soạn giáo án, đề thi, đề kiểm tra,...
- Thực hiện theo sự chỉ đạo khác của Ban Giám đốc.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp bằng ĐH chính quy khối sư phạm Toán, ĐH giáo dục,...
- Có > 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung tâm, Trường công,...(hình thức Online/Offline) cho khối THCS.
- Khả năng soạn Giáo án, tài liệu giảng dạy, xây dựng bài test, ra đề thi, đề kiểm tra,...
- Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm làm việc, tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi với Phụ huynh.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm với công việc, không ngại khó, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo.
- Ưu tiên độ tuổi từ 25-32t, có ngoại hình ưa nhìn.
- Ưu tiên rảnh tối và các ngày cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương CB + KPI giảng dạy + thưởng (10-20tr/tháng)
- Được xây dựng thương hiệu các nhân.
- Nghỉ 4 ngày/tháng, làm từ T2-T7
- Thưởng nóng/Thưởng lễ tết/Thưởng KPI.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, du lịch nghỉ mát, teambuilding và nhiều phúc lợi khác.
- Được xây dựng thương hiệu cá nhân, định hướng phát triển lâu dài
- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-toan-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286941
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Tuyển Giáo viên Toán Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên Toán Trường Tiểu học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Tuyển Giáo viên Toán CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Giáo viên Toán Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Edufit
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 12 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 167 ngày để ứng tuyển 4 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Tuyển Giáo viên Toán Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên Toán Trường Tiểu học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Tuyển Giáo viên Toán CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Giáo viên Toán Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Edufit
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 12 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 167 ngày để ứng tuyển 4 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Hệ Thống Giáo Dục Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Alpha
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Toán Hộ kinh doanh bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng Hiếu Học làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 60 Triệu Hộ kinh doanh bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng Hiếu Học
10 - 60 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Hộ kinh doanh bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng Hiếu Học làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 60 Triệu Hộ kinh doanh bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng Hiếu Học
10 - 60 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Hệ Thống Giáo Dục Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Alpha
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu VUIHOC.vn
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 USD Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
10 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 12 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
4 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên Toán Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Edufit
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Trường Tiểu học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Mathnasium Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Toán Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm