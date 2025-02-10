Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Đứng lớp giảng dạy cho các lớp học Toán Online/Offline khối THCS (bồi dưỡng, nâng cao điểm số học kỳ, ôn thi chuyển cấp,... thường dạy vào buổi tối và cuối tuần)

- Xây dựng hệ thống bài test, phân loại học sinh đầu vào, đề kiểm tra, đề thi,...

- Theo dõi, tư vấn/giải đáp thắc mắc của phụ huynh liên quan kết quả học tập của học sinh.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy: Soạn giáo án, đề thi, đề kiểm tra,...

- Thực hiện theo sự chỉ đạo khác của Ban Giám đốc.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp bằng ĐH chính quy khối sư phạm Toán, ĐH giáo dục,...

- Có > 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung tâm, Trường công,...(hình thức Online/Offline) cho khối THCS.

- Khả năng soạn Giáo án, tài liệu giảng dạy, xây dựng bài test, ra đề thi, đề kiểm tra,...

- Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm làm việc, tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi với Phụ huynh.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm với công việc, không ngại khó, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo.

- Ưu tiên độ tuổi từ 25-32t, có ngoại hình ưa nhìn.

- Ưu tiên rảnh tối và các ngày cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương CB + KPI giảng dạy + thưởng (10-20tr/tháng)

- Được xây dựng thương hiệu các nhân.

- Nghỉ 4 ngày/tháng, làm từ T2-T7

- Thưởng nóng/Thưởng lễ tết/Thưởng KPI.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, du lịch nghỉ mát, teambuilding và nhiều phúc lợi khác.

- Được xây dựng thương hiệu cá nhân, định hướng phát triển lâu dài

- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

