Tuyển Giáo viên Toán EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

EDUPIA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
EDUPIA

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại EDUPIA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giảng dạy Toán cho học sinh lớp 2 đến lớp 5 trên phần mềm Classin
Mô hình lớp 1 giáo viên nhiều học sinh, sĩ số tối đa 6 học sinh, giảng dạy online qua phần mềm classin
Nhận xét, đánh giá học sinh sau mỗi buổi dạy
Thực hiện các công việc khác liên quan (nếu có)
Tham gia các buổi đào tạo trực tuyến, nâng cao kỹ năng sư phạm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh. Tốt nghiệp bằng Khá/ Giỏi/ XS chuyên ngành Giáo dục, chuyên ngành Sư Phạm Toán các trường ĐHSP, ĐHKHTN, ĐHGD,.....
Hiểu rõ phương pháp giảng dạy và chương trình toán lớp 2 đến lớp 9.
Làm việc tối thiểu 10 ca/tuần (60 phút/ca) các buổi tối thứ 2-chủ nhật, từ 19h-21h, đặc biệt có thể làm các ca tối trong tuần.
Có máy tính đảm bảo kết nối Internet tốt, camera, mic tốt phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến.
Có thể bắt đầu làm việc ngay khi kết thúc khóa đào tạo.
Cam kết gắn bó với lớp học và học sinh trong suốt khóa học.
Ưu tiên:
+ Ứng viên có phương pháp giảng dạy sáng tạo, lôi cuốn tạo hứng thú cho học sinh.
+ Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm dạy class in, zoom, gg meet và các phần mềm E-Learning

Tại EDUPIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 130.000đ - 150.000đ/h (Thu nhập TB 8-20trđ/tháng) + nhiều chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm
Thưởng Giáo viên xuất sắc nhất tháng
Thưởng Giáo viên chất lượng cao
Thưởng Giới thiệu giáo viên mới vào hệ thống
Đăng ký theo lịch rảnh cá nhân
Cùng học sinh tạo ra các lớp học với trải nghiệm, đào tạo E-learning chuẩn thế kỷ 21 "Đem thế giới vào lớp học và kết nối lớp học với cuộc sống"
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý có kinh nghiệm và trình độ cao trong lĩnh vực giáo dục.
Educa luôn tạo cơ hội để các bạn ham học hỏi và phát triển bản thân, đồng thời đánh giá công bằng năng lực của ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EDUPIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EDUPIA

EDUPIA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Comatce, 61 P.Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

